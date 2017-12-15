Во Франции поезд столкнулся со школьным автобусом: Погибли дети

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 4 ребенка погибли и 7 были тяжело ранены в результате столкновения школьного автобуса с поездом на юге Франции.

Инцидент произошел вечером 14 декабря, в районе города Мила. Очевидцы сообщают, что поезд буквально «разрезал автобус на две части», пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что число жертв может увеличиться.

«Все мои мысли сейчас с жертвами этого ужасного столкновения и их семьями», - написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. Он объявил «тотальную мобилизацию» ресурсов государства для помощи жертвам аварии.

В январе 2017 года в Италиипопал в аварию и загорелся возвращавшийся из Франции автобус с венгерскими школьниками. Тогда погибло 16 человек.