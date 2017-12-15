Саргсян о продолжении политической карьеры: Еще не время для объявления о решении
15 декабря 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения», отвечая на вопрос о том, продолжит ли он карьеру после апреля 2018 года, отметил, что еще не пришло время объявлять о своем решении.
Президен подчеркнул, что его решение будет обусловлено разными факторами.
«Во-первых, должен сказать, что время действительно еще не пришло. Когда наступит время, я выступлю с соответствующим заявлением. Мое решение обусловлено разными факторами – от личного до других факторов. Мы (РПА – ред.), в конце концов, имеем право решать, с коалиционным партнером, кто и где может более эффективно работать»,- заявил Саргсян.
Коснувшись вопроса о том, что премьер-министр РА Карен Карапетян неоднократно заявлял, что готов в 2018 году занять пост премьера, Саргсян ответил: «Желание Карена Карапетяна, то это очень хорошее, здоровое, логичное желание.И я считаю, что Карен Карапетян, как премьер-министр, как человек, для нас приемлем и полезен. И лично для меня, и для партии. Не нужно здесь искать что-то. Придет время, и мы очень спокойно объявим о наших решениях».
Комментируя звучащие мнения, что выдвигаемые им долгосрочные программы подсказывают, что он не намерен завершать карьеру, Саргсян сказал: «Во всяком случае, правильный путь таков. Нужно до последнего момента добросовестно выполнять обязанности, добровольно взятые на себя. В конце концов, никто меня не обязывал участвовать в президентских выборах и становиться президентом РА. И если я добровольно принял на себя обязательства, то должен быть готов до последней секунды выполнять их. После этого уже посмотрим, что будет. В какой степени и в какой сфере могу быть полезен. Я это говорю искренне. Не жеманничаю, не притворяюсь. Как решим все вместе, так и будем двигаться вперед».
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