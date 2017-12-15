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BBC: Часто о случаях насилия в армянских семьях узнают после их попадания в криминальные хроники

BBC: Часто о случаях насилия в армянских семьях узнают после их попадания в криминальные хроники
15 декабря 2017 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении одобрило законопроект «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье» м на фоне бурных споров и ярых протестов консервативной части общества.

По данным Следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 года в Армении было расследовано 215 уголовных дел, связанных с семейным насилием. Большинство из них - 127 случаев - касались побоев, 11 - действий сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцати лет, 6 - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в пяти случаях речь шла об убийстве.

По словам правозащитников, официальная статистика может быть лишь вершиной айсберга, так как зачастую о случаях насилия в армянских семьях узнают лишь после того, как истории попадают в криминальные хроники, передает BBC.

По данным объединения «Коалиция против насилия в отношении женщин», с 2010 года в Армении по меньшей мере 50 женщин были убиты в результате домашнего насилия. 60% женщин в Армении, согласно исследованию ОБСЕ, проведенному в 2011 году, становились жертвами одной или нескольких форм семейного насилия.

«Принятие этого законопроекта - это важный шаг вперед в борьбе с домашним насилием. Я думаю, это поможет тем, кто сегодня терпит унижения и побои», - говорит 31-летняя Асмик Хачатрян.

У нее открытая улыбка и темные лучезарные глаза. Она оживленно говорит о своих детях, планах на будущее, работе и учебе, которую она после многолетней паузы продолжила. Выражение ее лица меняется и голос начинает дрожать, когда разговор заходит о ее бывшем муже, отмечает издание.

«Знаете, год назад мы с детьми шли по улице. Шел дождь. И моя дочка сказала мне: «Твои волосы пахнут, как тогда ночью, когда папа тебя избил». В ту ночь, когда он меня избил, я думала, что не доживу до утра… Я помню, что утром, когда я очнулась на полу, моя дочка меня гладила, а я открываю глаза и удивляюсь, что еще жива… Тогда ей было шесть лет», - говорит Асмик, делая длинные паузы.

Как отмечает издание, Асмик - одна из немногих женщин, открыто рассказывающих о побоях и унижениях от бывшего мужа. Ей пришлось терпеть их на протяжении девяти лет семейной жизни. Ее история и длительное судебное разбирательство с бывшим мужем, который не признавал вины, попали на страницы СМИ. Его обвинили в пытках, но позднее обвинение переквалифицировали в умышленное нанесение легкого вреда здоровью. В итоге мужчину освободили в зале суда по амнистии.

Разработка нового закона о семейном насилии была предусмотрена еще в утвержденном правительством Армении в 2014 году плане действий в сфере прав человека. Но появление проекта на странице для публичных обсуждений накалило страсти в Армении, разделив общество на два лагеря, говорится в статье.

Отмечается, что после бурных общественных дебатов правительство одобрило спорный законопроект, но в него были внесены изменения, и в названии законопроекта появилась фраза «о восстановлении согласия в семье». Эти изменения вызвали уже недовольство организаций по защите прав женщин, которые добивались принятия закона о домашнем насилии.

Ссылки по теме:
BBC: Домашнее насилие в Армении: защитит ли жертв новый закон?
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