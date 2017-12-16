Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование азербайджанского газового проекта

PanARMENIAN.Net - Европейский инвестиционный банк отложил вопрос выделения кредита в размере 1,5 миллиарда долларов проекту Южного газового коридора.

По сообщению Haqqin.az, банк обосновал такое решение тем, что «поступило много жалоб на проект газопровода ТАР».

Газопровод должен поставлять в Европу 10 млрд азербайджанского газа ежегодно.

Консорциум ТАР обратился в европейский инвестиционный банк за кредитом, и 12 декабря Совет директоров банка должен был принять решение о выделении денег. Однако на официальном сайте банка говорится, что в ноябре 2017 года в банк поступило много писем с жалобами на проект ТАР. В этих письмах говорится, что проект ТАР наносит ущерб окружающей среде, приносит убытки итальянским фермерам, а также говорится, что проект «излишне милитаризирован».

Другой причиной могут быть сомнения в рентабельности проекта. Азербайджан закупает газ у России, что вызывает вопросы о возможности обеспечения загрузки трубы собственными силами.