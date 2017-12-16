Минобороны НКР: Азербайджан нарушил режим перемирия 200 раз за неделю

PanARMENIAN.Net - 10-16 декабря вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с пордазделениями Армии обороны Нагорно-Карабахской республики около 200 раз.

По сообщению АО НКР, в направлении армянских постовых произведено около 2300 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР продолжают нести дежурство, контролируя ситуацию, отмечается в сообщении.