Минобороны НКР: Азербайджан нарушил режим перемирия 200 раз за неделю
16 декабря 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 10-16 декабря вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с пордазделениями Армии обороны Нагорно-Карабахской республики около 200 раз.
По сообщению АО НКР, в направлении армянских постовых произведено около 2300 выстрелов.
Подразделения Армии обороны НКР продолжают нести дежурство, контролируя ситуацию, отмечается в сообщении.
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