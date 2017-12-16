Иствуд снял фильм о предотвращенном американцами и преподавателем-армянином теракте (видео)
16 декабря 2017 - 16:54 AMTPanARMENIAN.Net -
Американский режиссер Клинт Иствуд снял фильм о неудавшемся году теракте в французском поезде, предотвращенном, в том числе, усилиями преподавателя Сорбоннского университета Марка Мугаляна.
21 августа 2015 года пассажир поезда Париж-Амстердам Аюб Эль Хазани направился в туалет, где достал автомат Калашникова и вышел, намереваясь устроить расстрел в поезде. Мугалян и 28-летний французский банкир, увидев оружие, попытались отнять его, однако получили ранения. Услышав выстрелы, трое американцев, двое из которых были военнослужащими, и один британский бизнесмен, побежали в конец вагона, где им удалось избить, связать и обезвредить террориста. У Эль Хазани было 9 магазинов к «Калашникову», пистолет и нож, в поезде ехало более 500 человек.
Мугалян, в числе других людей, предотвративших трагедию, получил орден Ппочетного легиона.
Премьера фильм «15:17 на Париж» состоится 9 февраля.
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