Ученые посчитали чрезмерную любовь к селфи полноценным психическим заболеванием
19 декабря 2017 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые предположили, что чрезмерная любовь к селфи — полноценное психическое заболевание. К таким выводам они пришли после изучения поведения нескольких сотен человек, согласившихся пройти интервью с психологами. Для описания расстройства ученые использовали термин «селфитис».
Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале International Journal of Mental Health and Addiction.
Типичный больной «селфитисом» — это неуверенный в себе человек, остро испытывающий недостаток внимания. Ученые также выделили три стадии заболевания «селфитисом»: пограничная стадия (съемка по меньшей мере трех селфи в день без обязательной публикации снимков в соцсетях); острая стадия (публикация от трех до пяти селфи ежедневно); хроническая стадия (регулярная съемка селфи и публикация от шести фотографий в день), пишет Bird in Flight со ссылкой на Business Insider.
«Надеемся, что теперь, когда факт существования подобного заболевания, похоже, доказан, будут проведены дальнейшие исследования. Они помогут нам лучше понять, как такое навязчивое поведение возникает и что мы можем сделать, чтобы помочь людям, которые склонны к нему более всего», — говорят ученые.
Исследователи также рассказали, что термин «селфитис» — не их придумка. В 2014 году его использовали в фейковой заметке, которая широко разошлась по медиа и социальным сетям.
В ней утверждалось, что Американская психиатрическая ассоциация якобы официально признала чрезмерную любовь к селфи психическим заболеванием. На самом деле никакого исследования на этот счет не проводили. Однако ученые решили, что «селфитис» — все же наиболее удачное название для описываемого расстройства, и решили использовать этот термин в своей работе.
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