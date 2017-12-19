// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ученые посчитали чрезмерную любовь к селфи полноценным психическим заболеванием

Ученые посчитали чрезмерную любовь к селфи полноценным психическим заболеванием
19 декабря 2017 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые предположили, что чрезмерная любовь к селфи — полноценное психическое заболевание. К таким выводам они пришли после изучения поведения нескольких сотен человек, согласившихся пройти интервью с психологами. Для описания расстройства ученые использовали термин «селфитис».

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале International Journal of Mental Health and Addiction.

Типичный больной «селфитисом» — это неуверенный в себе человек, остро испытывающий недостаток внимания. Ученые также выделили три стадии заболевания «селфитисом»: пограничная стадия (съемка по меньшей мере трех селфи в день без обязательной публикации снимков в соцсетях); острая стадия (публикация от трех до пяти селфи ежедневно); хроническая стадия (регулярная съемка селфи и публикация от шести фотографий в день), пишет Bird in Flight со ссылкой на Business Insider.

«Надеемся, что теперь, когда факт существования подобного заболевания, похоже, доказан, будут проведены дальнейшие исследования. Они помогут нам лучше понять, как такое навязчивое поведение возникает и что мы можем сделать, чтобы помочь людям, которые склонны к нему более всего», — говорят ученые.

Исследователи также рассказали, что термин «селфитис» — не их придумка. В 2014 году его использовали в фейковой заметке, которая широко разошлась по медиа и социальным сетям.

В ней утверждалось, что Американская психиатрическая ассоциация якобы официально признала чрезмерную любовь к селфи психическим заболеванием. На самом деле никакого исследования на этот счет не проводили. Однако ученые решили, что «селфитис» — все же наиболее удачное название для описываемого расстройства, и решили использовать этот термин в своей работе.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Ученые предложили считать чрезмерную любовь к селфи психическим заболеванием
The Sun. PICTURE PERFECT Do you have ‘selfitis’? The obsessive need to post selfies is a ‘genuine mental disorder’ – here’s how you can test yourself
 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей
Это уже не смешно: У iPhone X нашли новый дефект
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Бронзовая медаль ЧЕ в Албании достанется армянскому тяжелоатлету из-за допинга в крови грузина 9 федераций, имеющие свыше трех положительных проверок на допинг по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 гг., продолжают отбывать наказание
Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки» Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях
Рабочая группа экспертов Минобороны РФ приедет в Армению Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения
Фигуристка Медведева не примет участие в чемпионате РФ по рекомендации врачей Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финала Гран-при