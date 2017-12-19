The Independent: «Боруссия» хочет вернуть Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» готова сделать «Манчестер Юнайтед» предложение по полузащитнику сборной Армении и английского клуба Генриху Мхитаряну в зимнее трансферное окно.

Частью сделки по возвращению армянского нападающего в Дортмунд может стать полузащитник «шмелей» Юлиан Вайгль, пишет The Independent.

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» летом 2016 года.Последний раз Генрих выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью. В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 35 млн евро.