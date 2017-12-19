The Independent: «Боруссия» хочет вернуть Мхитаряна
19 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» готова сделать «Манчестер Юнайтед» предложение по полузащитнику сборной Армении и английского клуба Генриху Мхитаряну в зимнее трансферное окно.
Частью сделки по возвращению армянского нападающего в Дортмунд может стать полузащитник «шмелей» Юлиан Вайгль, пишет The Independent.
Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» летом 2016 года.Последний раз Генрих выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью. В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 35 млн евро.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки» Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях
Apple умышленно снижает производительность старых iPhone Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки
Рабочая группа экспертов Минобороны РФ приедет в Армению Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения
Япония усилит противоракетную оборону из-за угрозы со стороны Северной Кореи 19 декабря правительство в Токио утвердило решение разместить в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 миллиардов йен каждый