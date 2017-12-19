Луи ван Гал: Принял бы предложение от английского топ-клуба, чтобы отомстить «Манчестер Юнайтед»
19 декабря 2017 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил о неприязни к манчестерскому клубу.
«Возможно, я никогда больше не буду работать в клубах. Но я бы сделал одно исключение. Если бы английский топ-клуб пригласил меня, я бы принял предложение. Потому что у меня бы появилась возможность отомстить «Манчестер Юнайтед»,- отметил он, пишет Eurosport со ссылкой на The Mirror.
«Я ничего не имею против Моуринью (главный тренер МЮ Жозе Моуринью - ред.), но манкунианцам стоило спросить меня, прежде чем назначать Жозе», – заявил голландец.
Моуринью работал ассистентом Ван Гала в «Барселоне с 1997 по 2000 год. Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.
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