ОБСЕ призвала Баку прекратить уголовное преследование журналистов

PanARMENIAN.Net - Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность в связи с вынесением приговора главе интернет-канала Kanal 13 Азизу Оруджеву в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

15 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Оруджева к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении властью.

«Я призываю власти пересмотреть приговор Азиза Оруджева и прекратить меры по пресечению его свободы, и наносящие ущерб его безопасности. Я надеюсь, что это решение будет отменено во время апелляционного суда»,- заявил Дезир.

В своем письме властям от 30 ноября Дезир отметил неоднократные сообщения о том, что обвинение не представило никаких доказательств вины Оруджева суду, а также утверждения о том, что журналист подвергался преследованиям из-за своей работы в Kanal 13.

Дезир также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся судебным разбирательством журналиста Афгана Мухтарлы, который был похищен в Тбилиси в конце мая 2017 года.

Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.

Представитель также отметил, что недавно были приостановлены банковские счета известного журналиста-расследователя Хадиджи Исмаиловой. Он напомнил властям Азербайджана, что это ограничительное действие вместе с ее несправедливым тюремным заключением и продолжающимся запретом на поездки является еще одним шагом, который серьезно мешает профессиональной деятельности журналиста

Бакинский суд по тяжким преступлениям 1 сентября 2015 года вынес приговор Хадидже Исмаиловой, сотруднице азербайджанского бюро радио «Свобода». Ее признали виновной сразу по нескольким статьям: присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление должностными полномочиями. Сама журналистка сочла процесс политически мотивированным. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 лет лишения свободы на условное.