США наложили вето на резолюцию ООН о статусе Иерусалима
19 декабря 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - США наложили вето на резолюцию ООН, фактически отвергающую решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Голосование по документу, проект которого ранее предложил Египет, состоялось на заседании Совета Безопасности ООН 18 декабря.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала обсуждение резолюции в Совбезе оскорблением, которое «нельзя забыть». Признание Иерусалима столицей Израиля было суверенным решением США, которое «полностью соответствует» принятым ранее резолюциям ООН, подчеркнула Хейли. Остальные 14 членов Совбеза поддержали документ, пишет Deutsche Welle.
В резолюции предложено признать юридически недействительными все решения, которые изменяют статус Иерусалима. Помимо этого выражено глубокое сожаление в связи с «последними решениями» о статусе Иерусалима. При этом решение Трампа отдельно не упоминается.
В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Статус Иерусалима является одним из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль называет восточную и западную часть города «вечной неделимой столицей», а палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.
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