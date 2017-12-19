Московский «Арарат» может перебраться в Армению
19 декабря 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Московский футбольный клуб «Арарат» после завершения сезона может прекратить существование как российский проект. Его учредители склоняются к тому, чтобы перебазировать клуб в Армению и заявиться в местный чемпионат, передает «Матч ТВ».
По данным, которые получены из двух источников, руководители «Арарата», просчитав ситуацию, пришли к выводу, что в российском чемпионате достижение высоких целей связано слишком с большими финансовыми затратами. Они несоизмеримо выше, чем требуются для победы в чемпионате Армении c последующим выходом в квалификацию Лиги чемпионов.
То, что «Арарат» меняет вектор развития, косвенно свидетельствует и расставание по согласию сторон с именитыми рекрутами – Маратом Измайловым, Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Игорем Лебеденко. О прекращении отношений с двумя последними было объявлено два дня назад. Окончательного решения о судьбе «Арарата» пока, впрочем, не принято.
«Арарат» лидирует в группе «Центр» ПФЛ, опережая идущую на втором месте «Рязань» на 13 очков. В случае, если команда сохранит первую строчку в турнире, но потом выйдет из состава участников российского первенства, то ее место в ФНЛ-2018/19 согласно регламенту займет один из неудачников первого дивизиона, как это ранее происходило после отказа победителей «Востока» – «Смены» из Комсомольска-на-Амуре и «Читы».
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