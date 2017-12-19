Моуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с «Бристоль Сити»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью допустил, что полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян может принять участие в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити».

«Сделаю несколько изменений в составе, но не много, так как «Бристоль» – одна из лучших команд чемпионшипа. Мы должны действительно серьезно отнестись к этой игре. Возможно, Мики выйдет на поле. Как я уже говорил, сейчас мы играем с Матой, Лингардом, Рэшфордом, Марсьялем и Лукаку, а в запасе сидят кто-то из них и Ибрагимович. Всем места на поле не хватает. На скамейке тоже нужно сохранять баланс», – сказал Моуринью, передает ESPN.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Бристоль» состоится 20 декабря.

Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.