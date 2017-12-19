// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Моуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с «Бристоль Сити»

Моуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с «Бристоль Сити»
19 декабря 2017 - 15:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью допустил, что полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян может принять участие в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити».

«Сделаю несколько изменений в составе, но не много, так как «Бристоль» – одна из лучших команд чемпионшипа. Мы должны действительно серьезно отнестись к этой игре. Возможно, Мики выйдет на поле. Как я уже говорил, сейчас мы играем с Матой, Лингардом, Рэшфордом, Марсьялем и Лукаку, а в запасе сидят кто-то из них и Ибрагимович. Всем места на поле не хватает. На скамейке тоже нужно сохранять баланс», – сказал Моуринью, передает ESPN.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Бристоль» состоится 20 декабря.

Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ссылки по теме:
ESPN. Mourinho hints at Mkhitaryan inclusion at Bristol City
 Самое значимое
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Аронян проиграл Карлсену на супертурнире London Chess ClassicАронян проиграл Карлсену на супертурнире London Chess Classic
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Грант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в ЛондонеГрант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в Лондоне
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории
Роналду: Я лучший футболист в истории
Первая ракетка мира Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов
«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки» Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях
Apple умышленно снижает производительность старых iPhone Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки
Рабочая группа экспертов Минобороны РФ приедет в Армению Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения
Япония усилит противоракетную оборону из-за угрозы со стороны Северной Кореи 19 декабря правительство в Токио утвердило решение разместить в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 миллиардов йен каждый