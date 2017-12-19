Пользовательница обвинила Facebook в сокрытии предсмертных постов ее друга
19 декабря 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Жительница Сиэтла (штат Вашингтон) Кэрен Вайнио обвинила Facebook в сокрытии предсмертных постов своего друга. Об этом она сообщила в Twitter.
«Для тех, кто работает в социальных медиа. Я хочу поделиться историей о смерти моего друга, о которой я не узнала из-за алгоритмов», — сказала Вайнио.
По ее словам, ее товарищ, с которым она общалась в Facebook более 15 лет, скончался в прошлые выходные. Перед смертью он публиковал сообщения о проблемах со здоровьем и госпитализации. Тем не менее, как утверждает женщина, она не видела его постов: «О том, что он умер, я узнала на странице нашего общего друга. Я была в шоке».
Вайнио подчеркнула, что не могла пропустить серию предсмертных сообщений — женщина утверждает, что крайне дотошно проверяет новостною ленту Facebook. «Я всегда выставляю хронологический порядок и прокручиваю до тех пор, пока не натыкаюсь на то, что уже видела», — пояснила американка, пишет Lenta.ru.
Она добавила, что ее друзья также не видели публикаций о госпитализации. «Мы все были в шоке: мы ничего не знали и не смогли помочь ему. И что хуже, мы никак не поддержали его. Когда он умирал, он наверняка думал, что нам наплевать на него. А мы просто не знали», — объяснила Вайнио.
Ее пост собрал более восьми тысяч лайков, шести тысяч репостов и привлек пользователей сети. Они посочувствовали женщине и принялись критиковать алгоритмы Facebook. По их словам, соцсеть скрыла сообщения умершего друга Вайнио из-за того, что он слишком мало постил и был непопулярным юзером.
Многие поделились историями о похожих случаях со своими друзьями, жизненно важные посты которых Facebook оставил без должного внимания.
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