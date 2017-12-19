Новый вирус в Facebook: Пользователи получают ZIP-файлы с трояном
19 декабря 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальной сети Facebook 19 декабря стал распространяться новый вирус.
Пользователи стали получать сообщения от друзей с вложением в формате ZIP-файла. Сам файл замаскирован под видео и так и называется - video.
Как сообщил в беседе с PanARMENIAN.Net эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, это - троян, заархивированный с целью того, чтобы обойти систему безопасности соцсети.
«Это новый вирус, он появился 19 декабря, именно поэтому большинство антивирусов пока не распознают его, всего 10% антивирусных программ это удается. Из-за этого вирус может быстро распространиться»,- отметил Мартиросян.
Эксперт по информационной безопасности порекомендовал пользователям Facebook не открывать подозрительные файлы, полученные как от друзей, так и от незнакомых.
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