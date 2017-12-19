Азербайджанские тюремщики Лапшина выбросили его Библию в мусорное ведро
19 декабря 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин в своем «Живом журнале» написал, что в азербайджанских тюрьмах запрещена любая религиозная литература, кроме мусульманской.
По словам Лапшина, тюремщики сказали ему, что «нет Бога, кроме Аллаха» и выбросили Библию в мусорное ведро.
«Когда личный самолет жены азербайджанского президента, Мехрибан Алиевой, доставил меня из Минска в Баку, при мне было несколько книг. Среди них еврейская Тора и сборник рассказов о жизни от православного проповедника, Отца Арсения. Первую мне подарила генконсул Израиля в Белоруссии, Юлия Спивакова-Рачински, а вторую прислала Настя, мой хороший друг из Екатеринбурга. В бакинском СИЗО, когда меня обыскивали при приеме, обе книги тюремщики демонстративно сбросили на пол со словами «Нет другого бога, кроме Аллаха», и затем ногами с пинка отбросили уже валявшиеся на полу книги в угол, где мусорное ведро»,- написал Лапшин.
«Даже в абсолютно жлобской тоталитарной Белоруссии никто не запрещал читать религиозную литературу, и у тех же татар-соседей по камере был Коран, а у половины других сокамерников - Библии. Но в Азербайджане эпоха толерантности, если я не ошибаюсь, поэтому если вы не мусульманин - будет вам непросто. Невольно вспомнилось сжигание книг нацистами после прихода Адольфа Алоизовича к власти»,- добавил блогер.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
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