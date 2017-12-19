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ФСБ РФ: Спецслужбы предотвратили нападения террористов на посольства СНГ

ФСБ РФ: Спецслужбы предотвратили нападения террористов на посольства СНГ
19 декабря 2017 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, пишет ТАСС.

Когда и где были пресечены эти попытки, не уточняется. Также он рассказал, что органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов, которые планировали участвовать в боевых действиях в рядах террористов в Сирии.

Также, по словам главы ФСБ, служба передала своим партнерам по СНГ уведомления об угрозе 36 тысячах хакерских атак.

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