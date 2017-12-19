ФСБ РФ: Спецслужбы предотвратили нападения террористов на посольства СНГ
19 декабря 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства государств Содружества. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«Предотвращен ряд террористических актов в России и странах Центральной Азии, нейтрализованы угрозы нападений боевиков на дипломатические представительства наших государств за рубежом», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, пишет ТАСС.
Когда и где были пресечены эти попытки, не уточняется. Также он рассказал, что органы безопасности СНГ перекрыли 11 каналов переброски рекрутов, которые планировали участвовать в боевых действиях в рядах террористов в Сирии.
Также, по словам главы ФСБ, служба передала своим партнерам по СНГ уведомления об угрозе 36 тысячах хакерских атак.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Бронзовая медаль ЧЕ в Албании достанется армянскому тяжелоатлету из-за допинга в крови грузина 9 федераций, имеющие свыше трех положительных проверок на допинг по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 гг., продолжают отбывать наказание
Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки» Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях
Apple умышленно снижает производительность старых iPhone Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки
Рабочая группа экспертов Минобороны РФ приедет в Армению Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения