Япония усилит противоракетную оборону из-за угрозы со стороны Северной Кореи

PanARMENIAN.Net - В связи с угрозой со стороны КНДР Япония усиливает противоракетную оборону. 19 декабря правительство в Токио утвердило решение разместить в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 миллиардов йен каждый (в пересчете около 754 миллионов евро). Системы ПРО будут закуплены в США.

Комплексы предполагается развернуть не позднее 2023 года в префектуре Акита на севере крупнейшего острова Японского архипелага Хонсю и в префектуре Ямагути на юго-западе того же острова. Как предполагается, они будут способны защитить всю территорию страны от ударов баллистических ракет. В ближайшее время будет проведена экспертиза возможного влияния новых комплексов на окружающую среду, пишет Deutsche Welle.

Между тем Москва выразила протест против решения Токио развернуть дополнительные комплексы ПРО при содействии США, заявив о нарушении Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Япония уже располагает двухуровневой системой противоракетной обороны. Первый уровень ПРО включает корабли с комплексами Aegis морского базирования. Они оснащены ракетами-перехватчиками SM-3, способными сбивать баллистические ракеты в средней части траектории. Кроме того, возможно задействование наземных комплексов Patriot PAC-3, способных перехватывать ракеты на заключительном участке полета. Дальность действия комплексов составляет несколько десятков километров.

В конце ноября 2017 года КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Япония сразу же выразила протест Пхеньяну. «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест», - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

В середине сентября северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.