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Фигуристка Медведева не примет участие в чемпионате РФ по рекомендации врачей

Фигуристка Медведева не примет участие в чемпионате РФ по рекомендации врачей
19 декабря 2017 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская спортсменка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) пропустит чемпионат России, поскольку врачи посоветовали ей потратить больше времени на восстановление после травмы. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Ранее 18-летняя спортсменка из-за травмы пропустила финал Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии. Чемпионат России пройдет в Санкт- Петербурге с 21 по 24 декабря.

«Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления, Медведева пропустит чемпионат России. Данное решение спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе согласовано с федерацией», - сказал Горшков, пишет ТАСС.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финала Гран-при. Предыдущие два сезона фигуристка становилась первой в женском одиночном катании на чемпионате России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 15 по 21 января в Москве. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Фигуристка Медведева пропустит чемпионат России по рекомендации врачей
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