Apple умышленно снижает производительность старых iPhone
19 декабря 2017 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели теста производительности Geekbench подтвердили опасения пользователей о том, что Apple снижает производительность iPhone со старым аккумулятором. Об этом написал основатель компании Primate Labs Джон Пул в блоге.
Разработчик провел тестирование производительности процессора iPhone 6s на разных версиях iOS. Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки, пишет Lenta.ru.
«Разница между 10.2.0 и 10.2.1 слишком большая, чтобы быть просто функцией управления питанием. Я считаю, что Apple ввела изменения, которые ограничивают производительность, когда состояние батареи уменьшается до определенной точки», — пишет Пул.
Объяснением такого решения может послужить то, что Apple пыталась исправить проблему с самопроизвольным выключением iPhone 6s. Из-за неравномерной подачи питания многие смартфоны с изношенным аккумулятором просто выключались при повышении нагрузки. В результате Apple просто снизила тактовую частоту чипов, чтобы предотвратить это.
Впервые на проблему обратил внимание пользователь Reddit под ником TeckFire в начале декабря. По его словам, когда износ аккумулятора его iPhone 6s составил 20 процентов, это сильно отразилось на скорости работы устройства. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Бронзовая медаль ЧЕ в Албании достанется армянскому тяжелоатлету из-за допинга в крови грузина 9 федераций, имеющие свыше трех положительных проверок на допинг по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 гг., продолжают отбывать наказание
Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки» Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях
Рабочая группа экспертов Минобороны РФ приедет в Армению Цель визита – окончательное обсуждение проекта протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения
Фигуристка Медведева не примет участие в чемпионате РФ по рекомендации врачей Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финала Гран-при