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Apple умышленно снижает производительность старых iPhone

Apple умышленно снижает производительность старых iPhone
19 декабря 2017 - 17:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Создатели теста производительности Geekbench подтвердили опасения пользователей о том, что Apple снижает производительность iPhone со старым аккумулятором. Об этом написал основатель компании Primate Labs Джон Пул в блоге.

Разработчик провел тестирование производительности процессора iPhone 6s на разных версиях iOS. Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки, пишет Lenta.ru.

«Разница между 10.2.0 и 10.2.1 слишком большая, чтобы быть просто функцией управления питанием. Я считаю, что Apple ввела изменения, которые ограничивают производительность, когда состояние батареи уменьшается до определенной точки», — пишет Пул.

Объяснением такого решения может послужить то, что Apple пыталась исправить проблему с самопроизвольным выключением iPhone 6s. Из-за неравномерной подачи питания многие смартфоны с изношенным аккумулятором просто выключались при повышении нагрузки. В результате Apple просто снизила тактовую частоту чипов, чтобы предотвратить это.

Впервые на проблему обратил внимание пользователь Reddit под ником TeckFire в начале декабря. По его словам, когда износ аккумулятора его iPhone 6s составил 20 процентов, это сильно отразилось на скорости работы устройства. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Apple уличили в умышленном занижении производительности старых iPhone
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