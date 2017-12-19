Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки»
19 декабря 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Летчики отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки, полеты по заданным маршрутам.
Особое внимание при подготовке экипажей уделяется выполнению полетов в режиме «невидимка», исключительно с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами.
На практических занятиях авиационного соединения ЮВО в Закавказье принимают участие более 10 единиц военной авиационной техники и около 100 летчиков, борттехников и военных авиационных инженеров, обслуживающих боевые вертолеты
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