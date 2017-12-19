// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки»

Летчики вертолетов ЮВО в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки»
19 декабря 2017 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Летчики отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки, полеты по заданным маршрутам.

Особое внимание при подготовке экипажей уделяется выполнению полетов в режиме «невидимка», исключительно с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами.

На практических занятиях авиационного соединения ЮВО в Закавказье принимают участие более 10 единиц военной авиационной техники и около 100 летчиков, борттехников и военных авиационных инженеров, обслуживающих боевые вертолеты

 Самое значимое
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
Армянские передовые подразделения вооружились новейшими модификациями «Иглы»
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
В Армении сохранится дождливая погода
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Бронзовая медаль ЧЕ в Албании достанется армянскому тяжелоатлету из-за допинга в крови грузина 9 федераций, имеющие свыше трех положительных проверок на допинг по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 гг., продолжают отбывать наказание
Apple умышленно снижает производительность старых iPhone Выяснилось, что смартфоны на iOS 10.2.1 и 11.2 заметно проигрывают в производительности устройствам на более старой версии прошивки
Фигуристка Медведева не примет участие в чемпионате РФ по рекомендации врачей Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финала Гран-при
Япония усилит противоракетную оборону из-за угрозы со стороны Северной Кореи 19 декабря правительство в Токио утвердило решение разместить в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 миллиардов йен каждый