Бронзовая медаль ЧЕ в Албании достанется армянскому тяжелоатлету из-за допинга в крови грузина

PanARMENIAN.Net - Бронзовая медаль в весовой категории 105 кг по итогам прошедшего в Албании молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике будет вручена арямснкому спортсмену Мкртичу Мкртчяну, поскольку в организме грузинского спортсмена были обнаружены запрещенные вещества. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Армении, главный тренер мужской сборной Пашик Алавердян.

По его словам, 9 федераций, имеющие свыше трех положительных проверок на допинг по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 гг., продолжают отбывать наказание. Помимо этого, они должны заплатить $50.000.

«Мне обидно, что наказание несут и те тяжелоатлеты, которые не имели никакого отношения к запрещенным препаратам. Мы также подписали документ, согласно которому перед каждым соревнованием все тяжелоатлеты должны пройти минимум три проверки на допинг. Этот документ касается девяти дисквалифицированных федераций. Я первым поставил подпись, поскольку уверен в чистоте наших спортсменов», - сказал Пашик Алавердян, сообщает пресс-служба НОКА.