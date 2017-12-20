Маск случайно опубликовал свой номер телефона в Twitter

PanARMENIAN.Net - Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Энн Моффэт.

«У тебя есть секунда поговорить? Мой номер 1-800-613-8840», — говорилось в сообщении, которое на самом деле было адресовано Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, работающей в сфере виртуальной реальности. Твит с номером был быстро удален, пишет «Дождь».

Телеканал CNBC позвонил на указанный номер. На звонок никто не ответил, а после гудков включился автоответчик, который проиграл музыку из компьютерной игры God of War и продиктовал сообщение: «Видят боги, вам удалось это сделать. Вы каким-то образом добрались до меня. Я поздравляю вас и выражаю свое уважение». Номер телефона Маска могли увидеть все его подписчики — более 16,5 миллиона человек.

Bloomberg отмечает что Маск, возможно, собирался пригласить Кармака на работу в свои компании, среди которых есть занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта Neuralink и Open AI, или обсудить возможные совместные проекты с Oculus, которая была куплена социальной сетью Facebook в 2014 году.

Business Insider называет Кармака «легендой» в индустрии видеоигр. Он известен как один из основателей компании id Software, создавшей знаменитые игры Doom и Quake. Он начал работать в Oculus в 2013 году. В Facebook на запрос Bloomberg заявили, что Кармак не собирается уходить из компании.