Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» потребует за Мхитаряна не менее $47 млн

PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником клуба и сборной Армении Генрихом Мхитаряном не менее, чем за 35 миллионов фунтов ($46,9 млн). Английский клуб сделал такие заявления на фоне повышенного интереса итальянского «Интера» к армянину, передает Daily Mail.

«Миланский «Интер» заявил о своем интересе, однако намерение «Юнайтед» продать Мхитаряна за 47 миллионов долларов может сорвать планы по январской сделке», — отмечает издание.

Отмечается также, что армянский полузащитник стал яркой фигурой МЮ, но имеет разногласия с наставником клуба Жозе Моуринью.

Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

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