// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Физическая активность помогает бросить курить

Физическая активность помогает бросить курить
20 декабря 2017 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Британские ученые показали, что регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения.

Исследование опубликовано в British Journal of Pharmacology.

Физические нагрузки, как отмечают авторы, приводят к активизации α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Данные нервные окончания, расположенные в гиппокампе головного мозга, чувствительны к никотину.

К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами, однако полученные результаты справедливы и для людей, пишет Lenta.ru.

«Исследования подтверждают защитный эффект упражнений, предшествовавших отказу от курения, препятствующий развитию физической зависимости, что может способствовать отказу от курения, уменьшая тяжесть симптомов отмены», — полагает соавтор Алексис Бейли.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Найден эффективный способ бросить курить
 Самое значимое
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до 305 человек
Disney за $52 млрд купила студию 21st Century Fox
СМИ: Азербайджанский бизнесмен Исмаилов хотел убить Авраама Руссо
Каждый матч сборной Аргентины посетит около 20 тысяч аргентинских болельщиков
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10 В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах
Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран