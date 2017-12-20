Физическая активность помогает бросить курить

PanARMENIAN.Net - Британские ученые показали, что регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения.

Исследование опубликовано в British Journal of Pharmacology.

Физические нагрузки, как отмечают авторы, приводят к активизации α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Данные нервные окончания, расположенные в гиппокампе головного мозга, чувствительны к никотину.

К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами, однако полученные результаты справедливы и для людей, пишет Lenta.ru.

«Исследования подтверждают защитный эффект упражнений, предшествовавших отказу от курения, препятствующий развитию физической зависимости, что может способствовать отказу от курения, уменьшая тяжесть симптомов отмены», — полагает соавтор Алексис Бейли.