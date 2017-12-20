Facebook будет уведомлять пользователей о фото с ними, даже если их не отметят
20 декабря 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начнет присылать пользователям уведомления о том, что кто-то загрузил фотографию с ними — даже если их не отметили на снимке. Для этого сервис будет использовать систему распознавания лиц.
Пользователь, которого Facebook найдет на снимке, сможет отметить себя, отказаться от предложения или указать, что это не он. Если фото защищено от него настройками приватности (например, пост опубликован «Для друзей» посторонним человеком), он не получит уведомление, пишет Meduza.
Facebook также будет использовать распознавание лиц, чтобы предупреждать пользователей, что кто-то поставил фото с ними на аватар. Таким образом социальная сеть хочет бороться с самозванцами.
Кроме того, распознавание лиц появится в системе, которая создает текстовые описания для фотографий в ленте фейсбука — это нужно, чтобы телефон мог проговаривать незрячим и слабовидящим пользователям содержимое снимков, опубликованных их друзьями.
При желании пользователь сможет в настройках выключить распознавание его лица на фотографиях.
Новые функции появятся в большинстве регионов, кроме Канады и ЕС, где распознавание лиц пока не работает.
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