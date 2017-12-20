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Армянские гимнасты завоевали медали в командных состязаниях на розыгрыше Кубка Воронина

Армянские гимнасты завоевали медали в командных состязаниях на розыгрыше Кубка Воронина
20 декабря 2017 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Москве розыгрыше Кубка по спортивной гимнастике имени Михаила Воронина армянские гимнасты Артур Давтян и Виген Хачатрян стали бронзовыми призерами в командной борьбе. Спортсмены набрали 161,550 очка.

Первое место занял российский клуб «Динамо» (166,750 очка).

Давтян завоевал еще одну медаль, став третьим призером в мужском многоборье (82,200 очка), сообщает пресс-служба НОКА.

В 24-м розыгрыше Кубка имени Воронина участвуют свыше 160 гимнастов из 26 стран.

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