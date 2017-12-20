«Манчестер Юнайтед» может обменять Мхитаряна на Алекса Сандро из «Ювентуса»

PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед» может обменять полузащитника клуба и сборной Армении Генриха Мхитаряна на защитника туринского «Ювентуса» Алекса Сандро.

Как пишет The Sun, в МЮ заинтересованы в подписании Сандро. За 26-летнего бразильца английский клуб готов предложить не только денежную компенсацию, но и армянского игрока.

Отмечается, что руководство МЮ уже предложило туринцам услуги Мхитаряна, однако «Ювентус» больше заинтересован в защитнике Дейли Блинде.

Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

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