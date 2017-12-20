«Манчестер Юнайтед» может обменять Мхитаряна на Алекса Сандро из «Ювентуса»
20 декабря 2017 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед» может обменять полузащитника клуба и сборной Армении Генриха Мхитаряна на защитника туринского «Ювентуса» Алекса Сандро.
Как пишет The Sun, в МЮ заинтересованы в подписании Сандро. За 26-летнего бразильца английский клуб готов предложить не только денежную компенсацию, но и армянского игрока.
Отмечается, что руководство МЮ уже предложило туринцам услуги Мхитаряна, однако «Ювентус» больше заинтересован в защитнике Дейли Блинде.
Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
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Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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