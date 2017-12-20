Армянский фильм «Подарок Дианы» получил 3 награды на фестивале в Чили
20 декабря 2017 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм студента Ереванского государственного института театра и кино, режиссера Мартина Матевосяна «Подарок Дианы» удостоился сразу трех наград на фестивале South Film and Arts Academy Festival в Чили. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.
Короткометражный фильм, который длится чуть больше 45 минут, в Чили был заявлен в категории лучших полнометражных дебютных лент декабря, так как в рамках этого фестиваля полнометражными считаются фильмы длительностью более 40 минут.
Так, Матевосян был признан лучшим режиссером дебютного полнометражного фильма. Исполнительница главной роли Анушик Аракелян была признана лучшей актрисой полнометражной драмы, а оператор Вардан Арутюнян был удостоен почетного отзыва в категории оператор полнометражного фильма.
Сценарий фильма - адаптация рассказа английского писателя Роальда Даля «Миссис Биксби и подарок полковника». В главных ролях сыграли Анушик Аракелян, Арам Караханян, Александр Хачатрян, Анджулина Токмаджян.
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Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
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