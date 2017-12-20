Армянский фильм «Подарок Дианы» получил 3 награды на фестивале в Чили

PanARMENIAN.Net - Фильм студента Ереванского государственного института театра и кино, режиссера Мартина Матевосяна «Подарок Дианы» удостоился сразу трех наград на фестивале South Film and Arts Academy Festival в Чили. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

Короткометражный фильм, который длится чуть больше 45 минут, в Чили был заявлен в категории лучших полнометражных дебютных лент декабря, так как в рамках этого фестиваля полнометражными считаются фильмы длительностью более 40 минут.

Так, Матевосян был признан лучшим режиссером дебютного полнометражного фильма. Исполнительница главной роли Анушик Аракелян была признана лучшей актрисой полнометражной драмы, а оператор Вардан Арутюнян был удостоен почетного отзыва в категории оператор полнометражного фильма.

Сценарий фильма - адаптация рассказа английского писателя Роальда Даля «Миссис Биксби и подарок полковника». В главных ролях сыграли Анушик Аракелян, Арам Караханян, Александр Хачатрян, Анджулина Токмаджян.