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Армянские художники подарили музею в Чечне светящийся портрет Кадырова

Армянские художники подарили музею в Чечне светящийся портрет Кадырова
20 декабря 2017 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Мемориальный комплекс Славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова посетила армянская делегация, в состав которой вошли бывшие жители города Грозного и те, кто проживал здесь в студенческие годы, обучаясь в вузах республики во второй половине прошлого столетия.

Гости привезли в дар Мемориальному комплексу Славы Ахмата Кадырова в исполнении группы армянских художников под руководством автора проекта Армена Варосяна. Картину гости вручили генеральному директору Мемориального комплекса Славы Абдул-Вахабу Ахмадову, пишет «Грозный-информ».

«Стоит отметить, что портрет, выполненный армянскими мастерами кисти, необычен. При работе над ним, а это период в более чем два года, художники использовали фосфор, специальные краски и иные материалы таким образом, что в темное время суток сама картина отражает свет, и на ней проявляются невидимые при свете изображения»,- отмечает издание.

Ахмадов выразил благодарность за ценный дар и определил для картины почетное место в музее.

Кроме того, гости передали благодарственное письмо на имя главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором от имени жителей Армении, проживавших в прошлом в Грозном, были выражены слова признания за восстановление и налаживание мирной жизни в республике.

Ссылки по теме:
Grozny-inform.ru. Делегация из Республики Армения посетила Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
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