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В армянском Цахкадзоре пройдет 1-е паралимпийское горнолыжное первенство

В армянском Цахкадзоре пройдет 1-е паралимпийское горнолыжное первенство
20 декабря 2017 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в последних числах января 2018 года пройдет первое паралимпийское горнолыжное первенство.

Уникальное мероприятие состоится в Цахкадзоре с 30 по 31 января, в нем примут участие не только армянские, но и зарубежные спортсмены. О своей заинтересованности заявили Россия, Польша, Грузия, Иран, Болгария.

Событие будет организовано в рамках подписанного с Национальным паралимпийским комитетом Армении меморандума о сотрудничестве. Для страны оно имеет серьезное историческое значение. По словам главы Федерации лыжного спорта Гагика Саркисяна, если каждая армянская федерация начнет содействовать развитию спорта для людей с ограниченными физическими возможностями, в стране будет сформирована мощная отраслевая система.

В дальнейшем планируется подписание меморандумов о сотрудничестве с федерациями по видам спорта, активно освещаемым такими порталами, как Bet on Mobile. Пока что речь идет о баскетболе, волейболе, атлетике, плавании.

По словам главы Национального паралимпийского комитета Армении Акопа Абрамяна, взаимодействие с лыжной федерацией идет уже давно, а ближайшей перспективе – установление связей с Международным паралимпийским комитетом.

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