Журналисты признали Артура Алексаняна лучшим спортсменом Армении 2017 года

PanARMENIAN.Net - Федерация спортивных журналистов Армении подвела итоги проведенного опроса для составления рейтинга 10 лучших спортсменов страны в 2017 году.

В опросе принял участие 21 спортивный журналист.

Большинством голосов лучшим спортсменом 2017 года в Армении признан чемпион летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, борец греко-римского стиля Артур Алексанян.

Список из десяти лучших спортсменов Армении 2017 выглядит так:

1. Артур Алексанян – чемпион XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (греко-римская борьба, 200 очков),

2. Максим Манукян – чемпион мира по борьбе (греко-римская борьба, 188 очков),

3. Левон Аронян – армянский гроссмейстер, двукратный обладатель Кубка мира по шахматам (168 очков),

4. Симон Мартиросян – серебряный призер Олимпийских игр в Рио (тяжелая атлетика, 145 очков),

5. Оганес Бачков – чемпион Европы (бокс, 108 очков),

6. Гор Минасян – серебряный призер Олимпийских игр в Рио (тяжелая атлетика, 99 очков),

7. Тигран Киракосян – чемпион мира и Европы (самбо, 90 очков),

8. Сергей Микаелян – ведущий лыжник, завоевавший путевку на XXIII Зимние Олимпийские игры (61),

9. Артур Товмасян – армянский гимнаст, обладатель золотой медали Всемирных юношеских игр в Тайване (44 очка),

10. Андраник Карапетян – чемпион Европы 2016 года (тяжелая атлетика, 42 очка).

Спортивные журналисты голосовали за 25 спортсменов, выступающих под флагом Армении. Среди них был и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.