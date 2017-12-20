Журналисты признали Артура Алексаняна лучшим спортсменом Армении 2017 года
20 декабря 2017 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Федерация спортивных журналистов Армении подвела итоги проведенного опроса для составления рейтинга 10 лучших спортсменов страны в 2017 году.
В опросе принял участие 21 спортивный журналист.
Большинством голосов лучшим спортсменом 2017 года в Армении признан чемпион летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, борец греко-римского стиля Артур Алексанян.
Список из десяти лучших спортсменов Армении 2017 выглядит так:
1. Артур Алексанян – чемпион XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (греко-римская борьба, 200 очков),
2. Максим Манукян – чемпион мира по борьбе (греко-римская борьба, 188 очков),
3. Левон Аронян – армянский гроссмейстер, двукратный обладатель Кубка мира по шахматам (168 очков),
4. Симон Мартиросян – серебряный призер Олимпийских игр в Рио (тяжелая атлетика, 145 очков),
5. Оганес Бачков – чемпион Европы (бокс, 108 очков),
6. Гор Минасян – серебряный призер Олимпийских игр в Рио (тяжелая атлетика, 99 очков),
7. Тигран Киракосян – чемпион мира и Европы (самбо, 90 очков),
8. Сергей Микаелян – ведущий лыжник, завоевавший путевку на XXIII Зимние Олимпийские игры (61),
9. Артур Товмасян – армянский гимнаст, обладатель золотой медали Всемирных юношеских игр в Тайване (44 очка),
10. Андраник Карапетян – чемпион Европы 2016 года (тяжелая атлетика, 42 очка).
Спортивные журналисты голосовали за 25 спортсменов, выступающих под флагом Армении. Среди них был и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.
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Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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