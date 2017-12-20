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РФ разыскивает обвиняемого в терроризме азербайджанца: Обратились в Интерпол

РФ разыскивает обвиняемого в терроризме азербайджанца: Обратились в Интерпол
20 декабря 2017 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия объявила обвиняемого в терроризме азербайджанца в международный розыск.

Информация об этом размещена на сайте Интерпола.

Отмечается, что 47-летний Вюгар Алиев обвиняется в терроризме и прохождении учения в лагере террористов, пишет АПА.

Так как Алиев покинул территорию России, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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Apa.az. Россия объявила обвиняемого в терроризме азербайджанца в розыск по линии Интерпола
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