Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН
20 декабря 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения проголосовала против резолюции «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», выдвинутой Украиной в соавторстве с 30 странами в Генассамблее ООН. Об этом говорится в сообщении ООН.
Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран, в числе которых Армения, Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, Куба, Северная Корея, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР, в то время как 76 государств воздержались.
В тексте резолюции Россия названа «оккупирующей державой», а Крым – «временно оккупированной» территорией.
Резолюция по Крыму рассматривается Генассамблеей второй год подряд. В декабре 2016 года за нее проголосовали 70 государств, в то время как еще 26 высказались против, в том числе Армения.
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