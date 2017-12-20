Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного

PanARMENIAN.Net - Азербайджан пытается представить карабахский конфликт в качестве геополитического или религиозного. Об этом заявил на заседании комиссии парламентского сотрудничества Армения-ЕС руководитель постоянной комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян.

«Представьте, насколько опасным бы было, если карабахский конфликт превратился в религиозный, учитывая действия террористической организации Исламское государство. Необходимо предотвратить это. Цивилизованный мир должен помешать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и не позволить, чтобы он представлял этот конфликт в качестве религиозного», - отметил Ашотян, пишет Aysor.am.

По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах.

Ранее председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, глава делегации НС РА в ПА Евронест Армен Ашотян в ходе выступления в Киеве на открытии пленарного заседания ПА Евронест вокруг будущего Восточного партнерства и отношений Армения – ЕС заявил, что все существующие в странах Восточного партнерства конфликты различны – Карабахский вопрос не имеет военного решения и его разрешение опирается на основные принципы МГ ОБСЕ и Хельсинкского Заключительного акта.