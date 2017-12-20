Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам
20 декабря 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в Париже с рабочим визитом министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Налбандянпредставил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахской проблемы.
Стороны обсудили также подготовительные работы Саммита франкофонии, который пройдет в Ереване в 2018 году.
В ходе встречи стороны коснулись широкого круга вопросов повестки дня армяно-французских привилегированных отношений. Министр Налбандян и госсекретарь Лемуан обсудили вопросы, касающиеся межпарламентских контактов, децентрализованного сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, укрепления научно-образовательного взаимодействия.
В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза.
Собеседники обменялись мнениями вокруг ряда актуальных международных и региональных проблем.
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