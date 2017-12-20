Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10

PanARMENIAN.Net - Корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Таким образом пользователи Windows 10 S не смогут пользоваться браузером.

В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»: «Мы удалили Google Chrome Installer из Microsoft Store, так как приложение нарушает политику нашего магазина». В Google отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что приложение, именуемое установщиком Chrome, являлся просто ссылкой на скачивание, которая открывается в стандартном браузере, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

В мае Microsoft представила новую версию Windows 10 S, которая предустановлена, в частности, на ноутбуке Microsoft Surface Laptop. Система имеет ряд ограничений, в числе которых запрет на смену стандартного браузера. Кроме того, установка новых программ возможна лишь через магазин приложений Microsoft Store.

Даже если пользователь скачает любой сторонний браузер, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в стандартном Microsoft Edge. Вместе с этим пользователи не смогут изменить поисковую систему. Когда юзер напишет запрос в адресной строке, он автоматически будет перенаправлен на поисковик Bing.