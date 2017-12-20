// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10

Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10
20 декабря 2017 - 18:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Таким образом пользователи Windows 10 S не смогут пользоваться браузером.

В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»: «Мы удалили Google Chrome Installer из Microsoft Store, так как приложение нарушает политику нашего магазина». В Google отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что приложение, именуемое установщиком Chrome, являлся просто ссылкой на скачивание, которая открывается в стандартном браузере, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

В мае Microsoft представила новую версию Windows 10 S, которая предустановлена, в частности, на ноутбуке Microsoft Surface Laptop. Система имеет ряд ограничений, в числе которых запрет на смену стандартного браузера. Кроме того, установка новых программ возможна лишь через магазин приложений Microsoft Store.

Даже если пользователь скачает любой сторонний браузер, все ссылки из писем на электронную почту и других сервисов будут открываться в стандартном Microsoft Edge. Вместе с этим пользователи не смогут изменить поисковую систему. Когда юзер напишет запрос в адресной строке, он автоматически будет перенаправлен на поисковик Bing.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Microsoft запретила устанавливать Google Chrome
 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей
Это уже не смешно: У iPhone X нашли новый дефект
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах
Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран
РФ разыскивает обвиняемого в терроризме азербайджанца: Обратились в Интерпол Отмечается, что 47-летний Вюгар Алиев обвиняется в терроризме и прохождении учения в лагере террористов