Пайлан: Турция готовит покушения на убийства находящихся в Европе армян и алевитов
21 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат-армянин парламента Турции от курдской «Демократической партии народов» (HDP) Каро Пайлан заявил о получении сведений, согласно которым, жизни переехавших из этой страны в Европу армян, алевитов, а также оппозиционных турецких журналистов и представителей интеллигенции находятся под угрозой.
Пайлан распространил заявление, касающееся данных сведений, пишет Ermenihaber.am со ссылкой на турецкое издание Gazetekarinca.com.
«До меня дошли сведения, что в отношении проживающих в Европе, в частности, в Германии, представителей армянской и алевитской общины, журналистов, писателей, ученых и общественных деятелей, которые вынужденно покинули Турцию в связи с проводимой правящей Партией справедливости и развития (ПСР) политикой, готовятся покушения на убийства»,- говорится в заявлении политика.
Пайлан отметил, что планирующие теракты группировки управляются из Турции:«Мы имеем дело с организованными преступными группами темных сил Турции, которые готовятся совершить вооруженные нападения».
Пайлан также заявил, что получил сведения об определенных действиях против известных персон, что может стать причиной большой шумихи. Онотметил, что европейские службы безопасности предприняли серьезные меры на основании данных сведений.
Ранее Пайлан раскритиковал образовательную политику Турции отметив, что в основе системы образования лежит религия.
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