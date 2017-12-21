Холдинг TTN поможет армянам в выборе оптимального авиарейса
21 декабря 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время планирования путешествия часто возникает проблема выбора подходящего оператора услуг. Холдинг TTN ответил на эту нужду, запустив ряд интернет-сайтов, среди которых и Tickets.am, предоставляющий возможность выбрать наиболее подходящие предложения на основе широкого ассортимента услуг разных тревел-агентств.
Купить авиабилеты еще не было никогда так просто. Достаточно ввести направление полета на сервисе Tickets.am - система сама подберет все имеющиеся варианты и предложит наиболее оптимальные из них. Все приобретение и оформление билетов займет не более 5 минут.
Купить проездные документы можно на рейсы от любых авиаперевозчиков. Сервис сам подбирает оптимальный рейс и предлагает другие альтернативные варианты, указывая стоимость билета и при необходимости имеющиеся пересадки. Клиенты могут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты авиабилетов. При этом покупатель получает детальный счет на каждую услугу в отдельности. Если ему необходимо вернуть или обменять билет, он всегда может это сделать, обратившись напрямую в ту авиакомпанию, где он делал заказ. Если при этом возникают затруднение, то сотрудники компании Tickets.am могут оказать нужное содействие и предложить варианты решения проблем.
Сервис Tickets.am имеет собственный многоканальный call-центр, который работает круглосуточно и без выходных, так что осуществляет постоянную поддержку клиентов. Операторы в совершенстве владеют как русским, так и английским языками. Они готовы проконсультировать по всем вопросам, связанными с бронированием и приобретением билетов, а также изменениями в расписании полетов.
Tickets.am сотрудничает с более чем 750 авиаперевозчиками. Это гарантия того, что здесь всегда можно найти самые лучшие варианты по приятной цене. Сервис постоянно следит за актуальностью предложений по авиаперелетам, так что покупатель может быть уверен, что для него выбираются самые удобные и комфортные авиарейсы.
Все персональные данные клиентов защищены сложной системой защиты информации. Можно не переживать, что операции с платежными картами будут подвержены хакерским атакам. Вся передаваемая на сервис информация проводится по отдельным каналам в защищенном виде. Данные о кредитных картах более никуда не передаются и после приобретения билетов не сохраняются.
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