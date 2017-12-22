Мэр Еревана наградил Гарика Мартиросяна памятной медалью

PanARMENIAN.Net - Mэр Еревана Тарон Маргарян 22 декабря вручил российскому шоумену армянского происхождения Гарику Мартиросяну памятную медаль «Аргишти Первый». Об этом сообщила на своей странице в Instagram жена юмориста Жанна Левина.

Медаль была вручена Мартиросяну за значительный вклад в сфере телевидения, а также за большое содействие в деле развития сотрудничества между Ереваном и Москвой.

«Это первая государственная награда Гарика. Горжусь тобой! Ты - гордость семьи, ты - гордость Еревана и гордость Армении! Ты - достойный сын своего народа, который уже 21 год прославляет свою страну и содействует в деле сотрудничества не только между Ереваном и Москвой, но и между Арменией и Россией»,- написала жена шоумена.

Мартиросян живет в России около 20 лет.