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Мэр Еревана наградил Гарика Мартиросяна памятной медалью

Мэр Еревана наградил Гарика Мартиросяна памятной медалью
22 декабря 2017 - 15:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Mэр Еревана Тарон Маргарян 22 декабря вручил российскому шоумену армянского происхождения Гарику Мартиросяну памятную медаль «Аргишти Первый». Об этом сообщила на своей странице в Instagram жена юмориста Жанна Левина.

Медаль была вручена Мартиросяну за значительный вклад в сфере телевидения, а также за большое содействие в деле развития сотрудничества между Ереваном и Москвой.

«Это первая государственная награда Гарика. Горжусь тобой! Ты - гордость семьи, ты - гордость Еревана и гордость Армении! Ты - достойный сын своего народа, который уже 21 год прославляет свою страну и содействует в деле сотрудничества не только между Ереваном и Москвой, но и между Арменией и Россией»,- написала жена шоумена.

Мартиросян живет в России около 20 лет.

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