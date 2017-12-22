Мэр Еревана наградил Гарика Мартиросяна памятной медалью
22 декабря 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Mэр Еревана Тарон Маргарян 22 декабря вручил российскому шоумену армянского происхождения Гарику Мартиросяну памятную медаль «Аргишти Первый». Об этом сообщила на своей странице в Instagram жена юмориста Жанна Левина.
Медаль была вручена Мартиросяну за значительный вклад в сфере телевидения, а также за большое содействие в деле развития сотрудничества между Ереваном и Москвой.
«Это первая государственная награда Гарика. Горжусь тобой! Ты - гордость семьи, ты - гордость Еревана и гордость Армении! Ты - достойный сын своего народа, который уже 21 год прославляет свою страну и содействует в деле сотрудничества не только между Ереваном и Москвой, но и между Арменией и Россией»,- написала жена шоумена.
Мартиросян живет в России около 20 лет.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом В рамках визита президент республики проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили
ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций Карабаха свыше 1600 выстрелов Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу
Буффон о завершении карьеры: Буду играть до 80 лет В ноябре 39-летний Буффон в слезах объявил об уходе из сборной после поражения от Швеции в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2018
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников Отдельно отмечается, что некоторые из спутников предназначены для отслеживания кораблей и самолетов в режиме реального времени