Ашотян: Баку в вопросе Карабаха озвучивает противоречивые месседжи для внутренней и внешней аудитории

PanARMENIAN.Net - Азербайджан озвучивает разные и противоречащие друг другу месседжи для внутренней и внешней аудитории по вопросу карабахского конфликта. Об этомзаявил 22 декабря журналистам председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян.

«При таком неблагодарном противнике, как Азербайджан, легче сделать прогноз о том, кто будет чемпионом мира по футболу в 2018 году, чем о поведении (президента Азербайджана) Ильхама Алиева в следующем году»,- отметил он.

По словам Ашотяна, процесс урегулирования карабахского конфликта зависит в большей степени от личности, поскольку международные институты еще не перешли Рубикон для того, чтобы принудить Азербайджан к выполнению договоренностей или обязательств.

«Азербайджан пользуется этим и озвучивает разные и противоречащие друг другу месседжи для внутренней и внешней аудитории», - отметил он, пишет Aysor.am.

По его словам, лучшие ожидания, которые в 2018 году могут связываться в Арцахе и Армении с карабахским урегулированием – это полноценное выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, формирование атмосферы доверия, улучшение переговорной среды, а также эффективность встреч на высоком уровне.

«Я начну считать положительным признаком в урегулировании карабахского конфликта то, если Ильхам Алиев заявит для своей внутренней аудитории то, что говорит в рамках встреч Минской группы ОБСЕ, когда пропасть между внешней и внутренней повесткой военно-политического руководства Азербайджана исчезнет. Я сочту это положительным признаком, поскольку это будет означать, что Азербайджан постепенно подготавливает свое общество к миру», - отметил Ашотян.

Касаясь участия Арцаха в переговорах, Ашотян заявил, что задача Армении не том, чтобы на поле вышел новый игрок, а в том, чтобы команда победила.

«Неоднократно говорилось о том, что без учета мнения народа Арцаха не может быть какой-либо окончательной формулы урегулирования, не может быть решения, которое будет противоречить воле народа Арцаха, позиции принимаемой народом Арцаха демократической власти», - сказал Ашотян.

Он отметил, что участие Арцаха в процессе переговоров – это тактический вопрос и правильнее будет направить дипломатические усилия в направлении мирного урегулирования конфликта.

Ранее Ашотян заявил, что Азербайджан пытается представить карабахский конфликт в качестве геополитического или религиозного.«Представьте, насколько опасным бы было, если карабахский конфликт превратился в религиозный, учитывая действия террористической организации Исламское государство. Необходимо предотвратить это. Цивилизованный мир должен помешать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и не позволить, чтобы он представлял этот конфликт в качестве религиозного», - отметил Ашотян.