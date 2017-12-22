Мхитарян в 8-й раз признан лучшим футболистом Армении
22 декабря 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, в результате которого был выбран лучший футболист Армении 2017 года.
Так, им уже в 8-й раз в течение своей карьеры и в 7-й раз подряд признан полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Футболист набрал в голосовании 190 баллов. В 2017 году Мхитарян завоевал кубки Англии, Лиги Европы, был включен в символическую сборную Лиги Европы.
«Я горжусь тем, что в 8-й раз удостаиваюсь звания лучшего игрока Армении. Благодарю всех за эту высокую честь»,- сказал Мхитарян в комментарии ФФА.
Имя футболиста первым в списке разместили 38 из 39 голосовавших.
Второе место с 35 очками занял игрок македонского клуба «Вардар» Тигран Барсегян, третье - с 25 очками защитник сборной Армении и российского «Урала» Вараздат Гароян.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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