Мхитарян в 8-й раз признан лучшим футболистом Армении

PanARMENIAN.Net - Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, в результате которого был выбран лучший футболист Армении 2017 года.

Так, им уже в 8-й раз в течение своей карьеры и в 7-й раз подряд признан полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Футболист набрал в голосовании 190 баллов. В 2017 году Мхитарян завоевал кубки Англии, Лиги Европы, был включен в символическую сборную Лиги Европы.

«Я горжусь тем, что в 8-й раз удостаиваюсь звания лучшего игрока Армении. Благодарю всех за эту высокую честь»,- сказал Мхитарян в комментарии ФФА.

Имя футболиста первым в списке разместили 38 из 39 голосовавших.

Второе место с 35 очками занял игрок македонского клуба «Вардар» Тигран Барсегян, третье - с 25 очками защитник сборной Армении и российского «Урала» Вараздат Гароян.