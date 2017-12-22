Александр Григорян станет главным тренером «Луча-Энергии»
22 декабря 2017 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший наставник «СКА-Хабаровск» и «Анжи» Александр Григорян в ближайшее время станет новым главным тренером «Луча-Энергии».
Последним местом работы Григоряна был московский «Арарат», который он покинул в октябре.
Специалист уже работал с владивостокской командой в сезоне-2013/14. Тогда «Луч-Энергия» под его руководством занял в ФНЛ восьмую позицию, пишет Championat.com.
В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.
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