Серийного убийцу Мэнсона все еще не похоронили: На его тело претендуют 5 человек
22 декабря 2017 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители властей округа Керн американского штата Калифорния выбирают человека, которому отдадут для захоронения тело маньяка Чарльза Мэнсона.
По сведениям издания, среди пяти желающих получить труп серийного убийцы оказались жители штатов Калифорния, Висконсин, Иллинойс и Флорида. Один из них — друг Мэнсона по переписке, еще среди претендентов — человек, называющий себя его внуком, пишет Lenta.ru со ссылкой на Los Angeles Times.
Сообщается, что проблема возникла не только из-за того, кому отдать тело для захоронения, но и из-за места его хранения. До того, как попасть в тюрьму, Мэнсон жил в Лос-Анджелесе, арестовали его в округе Иньо, свой срок он отбывал в округе Кингс, а умер в Керне. «Это очень странное юридическое дело», — заявил один из представителей местных властей.
Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу.
В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.
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