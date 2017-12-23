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На ряде дорог Армении образовался гололед

На ряде дорог Армении образовался гололед
23 декабря 2017 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - 23 декабря, по положению на 10:00, на некоторых автодорогах на территории Армении местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

23-24 декабря и ночью 25 декабря в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25, 26 и 27 декабря ожидается погода без осадков.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица. В Араратской области и городе Джермук туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей, кроме грузовых.

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