BBC: Как один армянин вручную вырыл подземный храм высотой с семиэтажное здание

PanARMENIAN.Net - Подземный храм, высотой с семиэтажное здание, находится в армянском селе Ариндж. Его вырыл Левон Аракелян: подземные ходы, винтовые лестницы и комнаты он создавал в одиночку, рассказывает BBC.

Все началось в 1985 году, когда жена Тося Гарибян попросила Левона выкопать подвал. Левон работал 23 года - и создал под землей настоящее произведение искусства, говорят местные жители.

Храм уходит под землю на 21 метр. Левон делал все вручную, молотком и зубилом. Землю он вываливал ведрами наружу, при строительстве вывезли 600 самосвалов породы. Ради подземного храма Левон бросил работу, отмечает издание.

«Я 23 года с ним воевала и не могла вытащить наружу. А он говорил - это то, что я должен завершить»,- рассказала жена.

В храме 7 залов и алтарь.

Левон Аракелян умер от инфаркта в 68 лет. Место стали называть подземным храмом деда Левона. Теперь он стал популярной достопримечательностью Армении, заключает издание.