BBC: Как один армянин вручную вырыл подземный храм высотой с семиэтажное здание
23 декабря 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Подземный храм, высотой с семиэтажное здание, находится в армянском селе Ариндж. Его вырыл Левон Аракелян: подземные ходы, винтовые лестницы и комнаты он создавал в одиночку, рассказывает BBC.
Все началось в 1985 году, когда жена Тося Гарибян попросила Левона выкопать подвал. Левон работал 23 года - и создал под землей настоящее произведение искусства, говорят местные жители.
Храм уходит под землю на 21 метр. Левон делал все вручную, молотком и зубилом. Землю он вываливал ведрами наружу, при строительстве вывезли 600 самосвалов породы. Ради подземного храма Левон бросил работу, отмечает издание.
«Я 23 года с ним воевала и не могла вытащить наружу. А он говорил - это то, что я должен завершить»,- рассказала жена.
В храме 7 залов и алтарь.
Левон Аракелян умер от инфаркта в 68 лет. Место стали называть подземным храмом деда Левона. Теперь он стал популярной достопримечательностью Армении, заключает издание.
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