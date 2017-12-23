Новая российская авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Армению
23 декабря 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Недавно созданная на юге России авиакомпания «Азимут» планирует начать полеты в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже в 2018 году, в том числе и в Армению. Об этом сообщил журналистам директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев.
В конце сентября председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод предложил дополнить федеральные авиационные правила (ФАП) с целью разрешить полеты в страны ЕАЭС на начальном этапе работы авиакомпании. Согласно действующей на тот момент редакции ФАП, новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних направлениях не меньше двух лет.
В свою очередь министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что на данный момент уже принято решение внести изменения в ФАП, которые разрешают авиакомпаниям, созданным недавно и использующим российскую авиатехнику, полеты по регулярным маршрутам, даже если количество их судов меньше восьми самолетов, пишет РИА Новости.
«Сейчас приняты законодательные решения об изменении правил по выдаче лицензий, сейчас мы можем претендовать как перевозчик уже на международные полеты с ограничением географии по странам, входящим в Евразийский экономический союз, таким как Армения, Кыргызстан, Казахстан. Мы сейчас осторожно очень говорим, но мы начали подготовку к международным полетам, мы рассчитываем их начать в 2018 году», — сказал Звонарев.
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Компания базируется в новом аэропорту Платов в Ростовской области и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.
К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолета. Весной 2018 года ожидается поступление еще четырех судов. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч пассажиров, а в 2018 году — до 700 тысяч. На данный момент авиакомпания совершает полеты из Ростова в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Сочи, Омск через столицу и Махачкалу. В столицу Дагестана и Санкт-Петербург также можно улететь из Краснодара.
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