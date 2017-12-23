Президент ПСЖ: Переход Неймара в «Реал» невозможен

PanARMENIAN.Net - Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о том, что бразильский нападающий парижан Неймар разочарован трансфером в ПСЖ и летом 2018 года хочет перебраться в «Реал».

«Переход Неймара в «Реал» невозможен. Нет шансов», – отметил Аль-Хелайфи, пишет Eurosport со ссылкой на As.

В августе 2017-го ПСЖ приобрел нападающего «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и взял в аренду форварда «Монако» Килиана Мбаппе, которого клуб должен выкупить летом 2018 года за 180 миллионов. По информации Corriere dello Sport, следующим летом Неймара в «ПСЖ» заменит Дибала, а бразилец подпишет контракт с «Реалом».