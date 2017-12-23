Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»

PanARMENIAN.Net - Полузащитнок сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в составе МЮ отправился наматч 19-го тура чемпионата Англии с «Лестером».

Матч состоится 23 декабря, пишетManchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» уже прибыл на место проведения матча, в составе команды отправился и Мхитарян.

20 декабря Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» на 69-й минуте заменил шведского нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Бристоль Сити», а «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:2. Последний раз до этого Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.