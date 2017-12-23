Население Земли достигнет 7,6 млрд человек к началу 2018 года
23 декабря 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - К началу 2018 года на Земле будут жить около 7.591.541.000 человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном фондом «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung).
По сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек, пишет Deutsche Welle.
При этом прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Самыми быстрыми темпами он идет в Африке. Эксперты, в частности, полагают, что к 2050 году там будут проживать 2,5 млрд человек, и советуют активнее реализовывать образовательные программы во избежание нежелательных беременностей.
Как ранее отмечала глава фонда «Население Земли» Рената Бер, если бы каждый человек мог самостоятельно решать, когда и сколько детей он хочет иметь, это позволило бы предотвратить около 70 процентов случаев незапланированной беременности.
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